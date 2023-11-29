Житель Белинского района увидел счета за ЖКУ и схватился за нож

29.11.2023 | 13:35

Жительница Белинского района рассказала сотрудникам полиции, что муж угрожал расправиться с ней. Причиной агрессии 40-летнего супруга стали квитанции оплаты ЖКУ.

Конфликт возник, когда нетрезвый мужчина увидел счета. Он заявил, что коммунальные услуги слишком дорогие и платить он не станет.

«После этого набросился на женщину с ножом и стал угрожать расправой», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сельчанке удалось выбраться из дома и обратиться за помощью к полицейским.

Ее супруг вину признал и объяснил, что на преступление пошел только из-за злоупотребления алкоголем.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - добавили в полиции.