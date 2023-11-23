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Криминал

Пензенцы в погоне за криптовалютой потратили электричество на 2,7 млн

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Троих пензенцев, 35, 33 и 30 лет, осудили за незаконное потребление электроэнергии на 2,7 млн рублей. Они запустили майнинговую ферму, тайком подключившись к трансформаторной подстанции.

Добывать криптовалюту мужчины начали в 2021 году в ангаре в Бессоновском районе. Ресурс расходовали круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу фермы.

Но тайное стало явным - обо всем узнала полиция. На участников организованной группы завели уголовное дело, а позже суд признал их виновными. Ранее они не привлекались к ответственности.

При этом сознался в содеянном только один из мужчин, другие все отрицали.

«В ходе предварительного расследования соучастник возместил ущерб в сумме более 2,6 млн рублей», - сообщили в прокуроре Пензенской области.

Рассмотрев все обстоятельства, суд вынес приговор: каждому - по 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Также с мужчин солидарно взыскали около 131 тысячи рублей невозмещенного ущерба.

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