83-летняя пензячка лишилась 200 000 рублей в попытке помочь дочери

20.11.2023 | 09:37

83-летняя пензячка стала очередной жертвой мошенников и потеряла сотни тысяч рублей, поверив, что ее родственница попала в ДТП.

7 ноября пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся полицейским. Он рассказал, что дочь женщины стала виновницей ДТП, где пострадал человек, и предложил горожанке заплатить за помощь в избавлении от уголовного преследования. Деньги нужно было отдать курьеру.

«Через время к потерпевшей приехал молодой человек, которому пензячка передала 200 000 рублей», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Андрей Кравченков.

Женщина запомнила приметы курьера, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 28-летнего жителя Пензы. Он признал вину и раскаялся.

«По словам злоумышленника, работу он нашел в интернете. В ходе переписки ему объяснили обязанности: необходимо было забирать деньги с указанных адресов и переводить их на счет работодателей, оставив себе небольшую долю», - отметил Андрей Кравченков.

Молодой человек успел перевести на чужой банковский счет 180 000 рублей из взятых у пенсионерки, остальное присвоил.

Возбуждено уголовное дело. Пензенец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Остальных преступников ищут.