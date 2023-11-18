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Криминал

Житель Городищенского района угрожал любимой тремя ножами сразу

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34-летний житель села Павло-Куракино Городищенского района после ссоры с любимой стал фигурантом уголовного дела.

В полицию поступило сообщение, что сельчанин грозился зарезать подругу жизни, свою ровесницу. Стражи порядка выяснили, что накануне пара устроила ужин со спиртным. Во время застолья начались воспоминания о старых обидах, и вскоре разгорелся скандал.

«Мужчина достал три кухонных ножа и заявил, что убьет ее одним из них. Все произошло на глазах дочери потерпевшей, которая вызвала сотрудников полиции», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Агрессор признался полицейским, что во время ссоры сильно разгневался и упустил эмоции из-под контроля. Стражи порядка взяли с него обязательство о явке.

Теперь несдержанному гражданину грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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