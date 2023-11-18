Житель Городищенского района угрожал любимой тремя ножами сразу

18.11.2023 | 10:04

34-летний житель села Павло-Куракино Городищенского района после ссоры с любимой стал фигурантом уголовного дела.

В полицию поступило сообщение, что сельчанин грозился зарезать подругу жизни, свою ровесницу. Стражи порядка выяснили, что накануне пара устроила ужин со спиртным. Во время застолья начались воспоминания о старых обидах, и вскоре разгорелся скандал.

«Мужчина достал три кухонных ножа и заявил, что убьет ее одним из них. Все произошло на глазах дочери потерпевшей, которая вызвала сотрудников полиции», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Агрессор признался полицейским, что во время ссоры сильно разгневался и упустил эмоции из-под контроля. Стражи порядка взяли с него обязательство о явке.

Теперь несдержанному гражданину грозит лишение свободы на срок до двух лет.