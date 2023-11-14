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Криминал

Пензяк поднял руку на мать, стал сиротой и лишился свободы

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В Пензе вынесен приговор 52-летнему горожанину, ставшему виновником смерти матери.

В ночь с 28 на 29 июня в квартире на улице Карла Маркса пьяный сын поссорился с женщиной и несколько раз ударил ее по голове.

На следующий день пенсионерку госпитализировали. 7 июля она скончалась в больнице от травмы головы.

Пензенцу предъявили обвинение и взяли под стражу на время следствия.

«Ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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