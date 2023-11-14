Пензяк поднял руку на мать, стал сиротой и лишился свободы

В Пензе вынесен приговор 52-летнему горожанину, ставшему виновником смерти матери.
В ночь с 28 на 29 июня в квартире на улице Карла Маркса пьяный сын поссорился с женщиной и несколько раз ударил ее по голове.
На следующий день пенсионерку госпитализировали. 7 июля она скончалась в больнице от травмы головы.
Пензенцу предъявили обвинение и взяли под стражу на время следствия.
«Ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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