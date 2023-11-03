В Пензе мужчина пошел на криминал, поругавшись с семьей

03.11.2023 | 13:44

Ссора с семьей закончилась для 26-летнего жителя Бессоновского района уголовным преследованием. Он ушел из дома, приехал в Пензу, ограбил женщину и угнал велосипед.

Потерпевшей стала 42-летняя пензячка, возвращавшаяся вечером домой с работы. Грабитель вырвал из ее рук сумку, в которой были банковские карты, 250 рублей и телефон, и убежал.

Горожанке пришлось идти в полицию. Сотрудники нашли вора.

«Он был задержан и доставлен в отдел, где дал признательные показания», - рассказала старший дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Мария Александрова.

Мужчина объяснил, что после ссоры с семьей какое-то время провел на улице, а потом увидел женщину, идущую по дороге, и решил отобрать у нее сумку. Телефон пензячки он продал, а 250 рублей потратил.

«Также установлена его причастность к еще одному преступлению в Железнодорожном районе в этот же день. Он похитил велосипед, оставленный доставщиком продуктов у подъезда, который впоследствии продал неизвестным, а деньги потратил», - сообщила Мария Александрова.

Возбуждены уголовные дела. Вору грозит до 4 лет лишения свободы.