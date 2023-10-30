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Криминал

Участники массового ДТП в Спасском районе помирились друг с другом

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36-летний гражданин Республики Узбекистан стал виновником массового ДТП в Спасском районе.

Авария случилась 6 ноября 2022 года на 501-м километре трассы М-5.

Согласно материалам дела, иностранец был за рулем грузового седельного тягача. Он превысил скорость и потерял контроль за движением своей машины. Правой стороной кабины фура врезалась в заднюю часть Hyundai Solaris, а затем - Volkswagen Jetta.

От удара автомобиль Volkswagen вынесло вперед. Он ударился в заднюю часть Mitsubishi Outlander, а тот в свою очередь въехал в ВАЗ-2114, остановившийся на дороге из-за того, что на проезжей части вели ремонт.

В ДТП пострадал пассажир Volkswagen. Полученные им травмы расценили как тяжкий вред здоровью.

«В ходе судебного разбирательства потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», - рассказали в пресс-службе Спасского районного суда.

Свою вину гость Пензенской области полностью признал. При вынесении решения суд учел, что он впервые совершил преступление средней тяжести, примирился с пострадавшим, возместил ему вред, и постановил прекратить уголовное дело.

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