Пензенец продал чужую машину, долго стоявшую во дворе

25.10.2023 | 15:00

30-летнему пензенцу придется ответить за продажу чужой машины. Он заметил, что она долго стоит без дела во дворе, и решил на ней заработать.

33-летний хозяин полтора года не пользовался автомобилем, запарковав его во дворе на улице Терновского. Пензенец обратил на него внимание в начале октября.

Мужчина стал искать способы продажи машины.

«С этой целью он обратился к своему знакомому, но тот отказался от покупки. Однако товарищ нашел гражданина, который помог продать данное транспортное средство на разбор. О том, что автомобиль ему не принадлежит, злоумышленник никому не рассказывал», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Деньги он поделил между всеми посредниками, оставив себе большую часть.

Когда владелец заметил пропажу, то пошел в полицию. Автомобиль нашли, предприимчивого пензенца - тоже. Он признался во всем и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.