Наказание за похищенный телевизор настигло башмаковца спустя 9 лет

25.10.2023 | 18:04

В Башмаковском районе вынесли приговор мужчине за кражу, которую он совершил 9 лет назад, в мае 2014 года.

Согласно материалам дела, сельчанин гулял неподалеку от квартиры жертвы и, обнаружив, что дверь не заперта, проник внутрь.

Мужчина убедился, что свидетелей нет, забрал телевизор и цифровой спутниковый ресивер, а затем быстро ушел.

На суде злоумышленник признал вину полностью.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном) и отсутствие отягчающих обстоятельств», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

Мужчине назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.