Наказание за похищенный телевизор настигло башмаковца спустя 9 лет

В Башмаковском районе вынесли приговор мужчине за кражу, которую он совершил 9 лет назад, в мае 2014 года.
Согласно материалам дела, сельчанин гулял неподалеку от квартиры жертвы и, обнаружив, что дверь не заперта, проник внутрь.
Мужчина убедился, что свидетелей нет, забрал телевизор и цифровой спутниковый ресивер, а затем быстро ушел.
На суде злоумышленник признал вину полностью.
«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном) и отсутствие отягчающих обстоятельств», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.
Мужчине назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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