В Пензе грабитель не смог убежать от жертвы с добычей

24.10.2023 | 15:44

25-летнего пензенца осудили за покушение на грабеж. Молодой мужчина решился на преступление вечером 18 марта, когда был пьяным.

Находясь в подъезде одного из многоквартирных домов в Военном Городке, он стал дергать дверные ручки и обнаружил незапертую квартиру.

Войдя внутрь, пензенец направился к навесной полке, с которой взял мобильный телефон и две пары наручных часов - на общую сумму более 20 000 рублей.

Хозяин квартиры в это время развешивал на лоджии белье. Увидев в комнате постороннего, он окликнул его и попытался остановить.

«Злоумышленник выбежал в подъезд. Потерпевший крикнул находившейся на кухне супруге, чтобы она вызвала полицию, и побежал за грабителем. В подъезде он догнал его. Злоумышленник добровольно отдал похищенное. Подъехавшие сотрудники полиции задержали грабителя», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.