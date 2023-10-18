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Криминал

В Бековском районе женщина украла более 300 тысяч с карт пенсионерок

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Жительницу Бековского района осудили за кражи с карт пенсионерок. Она брала на их имена кредиты, закрывала вклады, а деньги присваивала.

Все началось в конце августа 2022 года. Бековчанка в доме у знакомой тайком зашла через ее телефон в приложение банка и оформила кредитную карту, деньги с которой, 73 500 рублей, затем перевела на свой счет.

Спустя несколько дней, будучи в гостях у той же женщины, она заметила на веранде телефон, оставленный хозяйкой на столе, оформила через него кредит и отправила себе 99 000 рублей.

На этом дело не кончилось. В апреле 2023-го у другой пенсионерки, пока той не было дома, бековчанка взяла банковскую карту, листок с логином и паролем от мобильного приложения и телефон, закрыла ее вклад и присвоила 70 231 рубль. С того же аккаунта она отправила 5 000 рублей знакомому. А через пару дней дошла до банкомата и сняла 50 000.

Но даже этого ей оказалось мало. На следующий день женщина оплатила картой покупки в магазине на 300 рублей. А позже сняла 15 700 через терминал.

О кражах со счетов пенсионерки узнали спустя некоторое время и пошли в полицию. Бековчанке предъявили обвинение. Она во всем призналась и рассказала, что тратила похищенные деньги на свою семью.

С учетом всех обстоятельств суд вынес приговор: два года условно с испытательным сроком на весь период наказания.

Также сельчанке нельзя менять место жительства без уведомления, а все украденное придется вернуть, рассказали в Бековском районном суде.

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