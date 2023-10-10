Ограниченной в правах сельчанке не удалось нажиться на детских выплатах

10.10.2023 | 12:44

В деле жительницы рабочего поселка Башмаково, незаконно получавшей выплаты на детей, поставлена точка.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Оказалось, что 34-летнюю мать двоих детей ограничили в родительских правах. Женщина не сообщила об этом в Соцфонд и продолжала получать пособия, тратя их на себя.

«Общая сумма незаконно полученных выплат превысила 23,6 тыс. рублей. При этом ее дети проживали с отцами», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За мошенничество при получении выплат женщина оказалась на скамье подсудимых. Она раскаялась и возместила ущерб. В итоге мировой суд оштрафовал ее на 7 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в силу.