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Криминал

Нижнеломовец принес винтовку на разборки с бывшими коллегами

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В Нижнем Ломове осудили 31-летнего местного жителя, который расправился с двумя бывшими коллегами.

Вечером 9 мая этого года пьяный мужчина у своего дома на улице Луначарского поссорился со своими знакомыми, с которыми раньше работал на автомойке.

В одного из них - 35-летнего - он выстрелил из пневматической винтовки (тот скончался на месте), второго - 28-летнего - сильно избил, чем нанес вред здоровью средней тяжести.

«Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции, осуществлявшими патрулирование территории районного центра», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчину задержали, он признал свою вину и рассказал, что бывшие коллеги позвонили ему и предупредили, что придут для выяснения отношений. Он сходил за винтовкой и стал поджидать гостей.

Суд назначил нижнеломовцу наказание в виде 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

«С осужденного в пользу матери и малолетнего ребенка погибшего взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 1,5 млн рублей», - заключила Светлана Артамонова.

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