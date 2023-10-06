Житель Засечного заказал права на дом и попал под суд

06.10.2023 | 19:39

19-летний житель Засечного нашел в Сети объявление о продаже поддельных водительских удостоверений, отослал свое фото и деньги и через неделю получил документ с доставкой на дом.

Вот только пользоваться фальшивкой он смог до первой встречи с инспектором ДПС.

Вечером 12 марта юноша поехал в Пензу на автомобиле ВАЗ-2114 и на улице Суворова нарушил правила дорожного движения. Полицейский остановил его и попросил показать удостоверение. Подлинность документа сразу вызвала у инспектора сомнения, и он предложил водителю проследовать в отдел, где поддельное удостоверение было изъято.

В суде молодой человек признал вину.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Поддельное водительское удостоверение суд постановил уничтожить», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.