Житель Засечного заказал права на дом и попал под суд

19-летний житель Засечного нашел в Сети объявление о продаже поддельных водительских удостоверений, отослал свое фото и деньги и через неделю получил документ с доставкой на дом.
Вот только пользоваться фальшивкой он смог до первой встречи с инспектором ДПС.
Вечером 12 марта юноша поехал в Пензу на автомобиле ВАЗ-2114 и на улице Суворова нарушил правила дорожного движения. Полицейский остановил его и попросил показать удостоверение. Подлинность документа сразу вызвала у инспектора сомнения, и он предложил водителю проследовать в отдел, где поддельное удостоверение было изъято.
В суде молодой человек признал вину.
«В соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Поддельное водительское удостоверение суд постановил уничтожить», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀