В Мокшанском и Городищенском районах нашли тайники с гашишем

05.10.2023 | 21:21

В Пензенской области будут судить 50-летнего туляка, который делал оптовые закладки гашиша в Мокшанском и Городищенском районах.

Мужчина нашел «подработку» в интернете - в мессенджере списался с незнакомцем и согласился исполнять роль перевозчика и межрегионального курьера-закладчика наркотиков.

«По полученным координатам он забрал в Московской области закладку с гашишем и на своем автомобиле Acura MDX 15 июня прибыл в Пензенскую область, где на территории Мокшанского и Городищенского районов сделал не менее 5 оптовых закладок с наркотическим средством общей массой более 1,7 кг», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сразу после этого его задержали на трассе М-5 полицейские. Наркотики из тайников изъяли.

Туляк не стал отрицать вину. Он объяснил, что накопил долги и надеялся заработать, чтобы отдать их.

«Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет и конфискация автомобиля в доход государства. Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд», - добавила Светлана Артамонова.