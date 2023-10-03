Житель Московской области не довез до Пензы 6 кг наркотика

03.10.2023 | 21:31

В Нижнеломовском районе 29-летнего многодетного уроженца Дагестана, проживающего в Московской области, будут судить за покушение на сбыт наркотиков.

По версии следствия, в период с августа 2022 года по май 2023-го отец троих детей решил заработать денег незаконным способом и вступил в преступную группу.

Днем 11 мая на автомобиле Toyota RAV4, которым управлял знакомый, злоумышленник, действуя по заданию, забрал в Тульской области 12 свертков с оптовой партией синтетического наркотика общей массой 6 кг.

В тот же день он сам сел за руль и отправился в Пензенскую область, чтобы оборудовать здесь тайники с закладками.

12-го числа на трассе М-5 в Нижнеломовском районе машину остановили пензенские полицейские. Они нашли в рюкзаке запрещенное вещество и изъяли.

«Вину мужчина признал. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.