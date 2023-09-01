Спасая деньги от одних мошенников, пензячка попала в сети к другим

01.09.2023 | 18:21

Пензячка заложила квартиру и набрала кредитов, желая разбогатеть, но в итоге стала обладательницей многомиллионных долгов. Женщина дважды наткнулась на мошенников в интернете. Причем вторые, предположительно, должны были помочь ей вернуть отданное первым.

В мае горожанка исследовала Всемирную паутину в поисках дополнительного дохода и увидела предложение о заработке на бирже. Она оставила свой номер телефона для связи, а через несколько дней раздался звонок. Незнакомец предложил женщине выгодно вложиться в инвестиции, однако для начала требовалось открыть специальный счет.

«Мне это предложение показалось очень заманчивым, и я согласилась. И после этого он мне писал в чат, отправлял инструкции, проводил консультации. Я не думала, что это мошенничество», - рассказала горожанка.

В начале июня женщина перечислила 800 тысяч рублей на счета неизвестных. Незнакомец убеждал ее, что чем больше будет вклад, тем богаче она станет. Горожанка верила.

«За два месяца я оформила два кредита крупных, третий - под залог своей квартиры. Все деньги я перечислила на непонятные счета», - сообщила пензячка.

Когда она попыталась вывести заработанное, незнакомец заявил, что нужно заплатить страховку - около 400 тысяч рублей. Женщина так и сделала, но получить прибыль все равно не смогла.

В августе она нашла в интернете объявление о помощи людям, пострадавшим от мошенников.

«Я оставила там свой телефон, и мне почти сразу позвонил незнакомец, который сказал, что поможет вернуть деньги, если я перечислю налоговый взнос - более 50 тысяч рублей. Я согласилась, потому что очень хотела свои деньги вернуть, и перевела ему эту сумму», - объяснила жительница Пензы.

Но затем мужчина перестал выходить на связь. Только после этого горожанка обратилась в полицию.

«В общей сложности в течение трех месяцев жительница Пензы лишилась около 3,5 миллиона рублей», - рассказал заместитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Олег Курышов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.