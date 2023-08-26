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Криминал

Сельчанин изувечил «семерку», приняв ее за автомобиль недруга

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43-летний житель Неверкинского района совершил роковую ошибку и стал фигурантом уголовного дела.

Ночью мужчина, приняв на грудь, прогуливался по селу. Возле одного из домов он увидел ВАЗ-2107 и решил, что это машина его знакомого, с которым сложились неприязненные отношения.

Решив насолить неприятелю, мужчина нашел гвоздь и проткнул колеса, а затем взял камень и разбил заднее стекло. Ущерб составил более 22 тысяч рублей.

Однако, как оказалось, изуродованная «семерка» принадлежала совсем другому человеку - односельчанке. Владелица написала заявление в полицию, и стражи порядка задержали злоумышленника. Он дал признательные показания.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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