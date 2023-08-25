В ФСБ раскрыли подробности уголовного дела Ивана Кондрашкина

25.08.2023 | 10:48

Вступил в силу приговор, вынесенный бывшему главе администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Ивану Кондрашкину, которого признали виновным в мошенничестве.

В пресс-службе регионального управления ФСБ раскрыли некоторые подробности по делу.

«Используя свое служебное положение в корыстных целях, он изготовил не менее четырех фиктивных выписок из похозяйственных книг, необходимых для упрощенной процедуры оформления земельных участков в собственность, в отношении третьих лиц, не имевших права на получение таких выписок», - сообщили в пресс-службе.

Своими действиями Иван Кондрашкин нанес Бессоновскому району ущерб на сумму 1 млн 517 тыс. 500 рублей.

Экс-чиновнику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.