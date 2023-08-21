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Криминал

В Воскресеновке у местного жителя нашли 564 куста мака

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46-летний житель села Воскресеновка Пензенского района может лишиться свободы из-за кустов мака. Он развел около дома целую плантацию.

Полицейские получили сообщение о том, что сельчанин культивирует наркорастения. При проверке информация подтвердилась. У мужчины нашли 564 куста мака, а также 24 грамма маковой соломы, - все это было изъято.

Сельчанина задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что выращивал наркотик для личного употребления.

На жителя Воскресеновки завели уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

С 21 по 30 августа на территории Пензенской области проводится второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2023». Жителей региона призывают проявлять сознательность.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области 8 (8412) 56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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