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Криминал

Пензенец лишился 270 000 рублей за 2 недели работы в интернете

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23-летний пензенец хотел заработать в интернете, но в итоге потерял деньги. По совету незнакомки он перевел со своего счета сотни тысяч рублей.

Молодой человек получил в мессенджере предложение об удаленной работе и отозвался. В курс дел пензенца вводила неизвестная ему женщина.

«Она рассказала, что в его обязанности будет входить продвижение рекламы товаров в сети интернет, а также выкуп их с последующим возвращением процентов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

За две недели молодой человек перечислил 270 000 рублей на разные счета, которые ему называла незнакомка. Только когда деньги кончились, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Преступницу ищут, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз просит пензенцев сохранять бдительность. «Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупредили в ведомстве.

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