У жителя Кондоля не стали забирать «Приору» из-за бывшей жены

17.08.2023 | 16:09

58-летнего жителя села Кондоль Пензенского района осудили за повторную пьяную езду. Нетрезвым за рулем он попался в Поиме Белинского района.

24 ноября 2022 года сельчанин управлял принадлежащей ему «Ладой-Приорой» и не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться. Вместо этого мужчина попытался скрыться, однако его задержали.

Белинский районный суд назначил штраф в 210 тыс. рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Государственный обвинитель настаивал на конфискации машины нарушителя в доход государства, но служители Фемиды постановили вернуть автомобиль осужденному, поскольку он является совместной собственностью с бывшей супругой водителя.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а представление прокурора - без удовлетворения. Тогда было внесено представление в суд кассационной инстанции.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами представления и указал, что транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, подлежит конфискации в собственность государства на основании обвинительного приговора. Данных о наличии между бывшими супругами спора о разделе имущества у суда не имеется», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Теперь Белинский районный суд пересмотрит решение о невозможности конфисковать «Приору».