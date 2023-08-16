Нож в печень: в Заводском районе пензенца наказали за оскорбления

16.08.2023 | 12:51

В Заводском районе 54-летний пензенец хотел научить собутыльника добрее относиться к людям и ударил его ножом в печень. За это ему грозит долгий срок.

22 июня житель Пензы встретил в кафе незнакомца, и они стали вместе употреблять спиртное. Но, когда новый приятель начал оскорблять окружающих, мужчину это возмутило. Собутыльники поссорились.

Конфликт продолжился за дверями кафе - около аптеки на улице Ленина. Пензенец разозлился до такой степени, что достал раскладной нож и ударил нового знакомого в печень (позже эксперт квалифицировал нанесенное ранение как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни).

Потом мужчина ушел домой, нож он на следующий день выкинул в Суру. Но это не помогло агрессору избежать ответственности.

На гражданина завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.