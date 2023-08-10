Сетевое издание|18+|Четверг|10 авг 2023|23:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жителя Шемышейского района может сгубить земляничное варенье

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Поиски закуски к спиртному привели 48-летнего жителя Шемышейского района в погреб чужого сарая. Оттуда он забрал 5 банок земляничного варенья и 3 - с маринованными помидорами.

Также добычей злоумышленника стали 3 банки с лечо. Общая стоимость похищенных заготовок превысила 2 000 рублей.

Пропажу плодов многодневного труда заметила 68-летняя владелица сарая. Она обратилась с заявлением к правоохранителям.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен односельчанин женщины, который ранее привлекался к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину задержали, он признался, что употребил похищенное с алкоголем. В отношении него возбудили уголовное дело.

Дегустация чужих заготовок может стоить сельчанину 5 лет, проведенных за решеткой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте