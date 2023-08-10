Жителя Шемышейского района может сгубить земляничное варенье

10.08.2023 | 22:00

Поиски закуски к спиртному привели 48-летнего жителя Шемышейского района в погреб чужого сарая. Оттуда он забрал 5 банок земляничного варенья и 3 - с маринованными помидорами.

Также добычей злоумышленника стали 3 банки с лечо. Общая стоимость похищенных заготовок превысила 2 000 рублей.

Пропажу плодов многодневного труда заметила 68-летняя владелица сарая. Она обратилась с заявлением к правоохранителям.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен односельчанин женщины, который ранее привлекался к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину задержали, он признался, что употребил похищенное с алкоголем. В отношении него возбудили уголовное дело.

Дегустация чужих заготовок может стоить сельчанину 5 лет, проведенных за решеткой.