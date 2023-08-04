Пожилой сельчанин украл карту, не умея пользоваться банкоматом

04.08.2023 | 14:08

Неумение пользоваться банковской картой не остановило 63-летнего вора из Шемышейки. Мужчина украл ее, снял деньги с помощью знакомого и попал на скамью подсудимых.

4 апреля с 8:00 до 18:00 пьяный сельчанин был в гостях. Он увидел на столе дебетовую карту, принадлежащую хозяину дома, и похитил ее. Но снять деньги не мог, потому что не умел обращаться с банковским терминалом.

На улице мужчина встретил знакомого, солгал ему, что владелец карты сам разрешил ею пользоваться, и попросил помочь. Тот не отказал - в четыре операции через банкомат на улице Советской со счета было снято 10 500 рублей.

Когда хозяин обнаружил пропажу, то обратился в полицию, где завели уголовное дело.

Злоумышленника признали виновным и приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок, сообщили в Шемышейском районном суде.