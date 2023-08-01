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Криминал

Житель Спасска заплатит за разбитую об голову сестры банку компота

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32-летнего жителя Спасска осудили за то, что он разбил об голову своей 39-летней сестры банку с компотом.

6 апреля около 1:00 мужчина поругался с родственницей у себя дома. Разозлившись, он подошел к ней и бросил сверху на голову трехлитровую банку. Стекло разбилось, и осколки порезали женщину.

Сестра получила множественные травмы головы, а также правой руки, ноги и бока. Чтобы восстановить справедливость, она обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину признали виновным в нанесении побоев, не повлекших серьезных последствий.

На вспыльчивого брата завели административное дело. Теперь ему придется заплатить штраф - 7 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

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