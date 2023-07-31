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Криминал

В Пензе водитель ответит за выпавшую из маршрутки женщину

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55-летнего водителя общественного транспорта обвиняют в нарушении правил дорожного движения. В результате пострадала 74-летняя женщина.

Согласно материалам дела, днем 7 декабря 2022 года пензенец управлял маршруткой № 34. Прибыв на остановку «Пенза-IV», он открыл заднюю дверь, чтобы выпустить пассажиров, а затем начал движение, позабыв ее закрыть.

«В результате его действий пожилая пассажирка потеряла равновесие, выпала из автобуса на дорогу и получила перелом бедренной кости со смещением, что является тяжким вредом здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После происшествия водитель продолжил поездку, он никак не помог выпавшей женщине. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Свою вину пензенец не признал, пояснив, что двери закрыл и тронулся с места после того, как убедился: женщина вышла из автобуса.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его передали в Железнодорожный районный суд Пензы для дальнейшего рассмотрения.

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