В Пензе водитель ответит за выпавшую из маршрутки женщину

31.07.2023 | 13:00

55-летнего водителя общественного транспорта обвиняют в нарушении правил дорожного движения. В результате пострадала 74-летняя женщина.

Согласно материалам дела, днем 7 декабря 2022 года пензенец управлял маршруткой № 34. Прибыв на остановку «Пенза-IV», он открыл заднюю дверь, чтобы выпустить пассажиров, а затем начал движение, позабыв ее закрыть.

«В результате его действий пожилая пассажирка потеряла равновесие, выпала из автобуса на дорогу и получила перелом бедренной кости со смещением, что является тяжким вредом здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После происшествия водитель продолжил поездку, он никак не помог выпавшей женщине. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Свою вину пензенец не признал, пояснив, что двери закрыл и тронулся с места после того, как убедился: женщина вышла из автобуса.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его передали в Железнодорожный районный суд Пензы для дальнейшего рассмотрения.