Сердобчанка пошла на преступление после сцены насилия по телевизору

27.07.2023 | 16:16

Просмотр телепередачи привел 44-летнюю жительницу Сердобска на скамью подсудимых. После увиденной сцены насилия ей пришло в голову донести на гражданского мужа.

В ноябре 2022-го горожанка выпивала дома и смотрела телевизор. В это время на экране мужчина бил женщину. Собственный негативный опыт всплыл у сердобчанки в памяти.

«Ей стало обидно, она вспомнила, как ссорилась и дралась с сожителем, который ожидал этапирования в исправительное учреждение для отбывания наказания», - сообщили в Сердобском городском суде.

И тогда женщина решила отомстить обидчику - сделать так, чтобы ему увеличили срок и он подольше бы не возвращался. Со злостью она ударила рукой по оконному стеклу и разбила. Осколками ей порезало палец.

В тот же день сердобчака пошла в полицию и рассказала, что сожитель поранил ее ножом. Но слова женщины не подтвердились.

Горожанку обвинили в заведомо ложном доносе, против нее возбудили уголовное дело. Женщина рассказала, как все было на самом деле, и раскаялась в содеянном.

Теперь телевизор она будет смотреть в перерывах между обязательными работами: ей предстоит трудиться на благо общества 440 часов.