Сетевое издание|18+|Четверг|27 июл 2023|16:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Сердобчанка пошла на преступление после сцены насилия по телевизору

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Просмотр телепередачи привел 44-летнюю жительницу Сердобска на скамью подсудимых. После увиденной сцены насилия ей пришло в голову донести на гражданского мужа.

В ноябре 2022-го горожанка выпивала дома и смотрела телевизор. В это время на экране мужчина бил женщину. Собственный негативный опыт всплыл у сердобчанки в памяти.

«Ей стало обидно, она вспомнила, как ссорилась и дралась с сожителем, который ожидал этапирования в исправительное учреждение для отбывания наказания», - сообщили в Сердобском городском суде.

И тогда женщина решила отомстить обидчику - сделать так, чтобы ему увеличили срок и он подольше бы не возвращался. Со злостью она ударила рукой по оконному стеклу и разбила. Осколками ей порезало палец.

В тот же день сердобчака пошла в полицию и рассказала, что сожитель поранил ее ножом. Но слова женщины не подтвердились.

Горожанку обвинили в заведомо ложном доносе, против нее возбудили уголовное дело. Женщина рассказала, как все было на самом деле, и раскаялась в содеянном.

Теперь телевизор она будет смотреть в перерывах между обязательными работами: ей предстоит трудиться на благо общества 440 часов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте