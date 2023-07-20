Никольчанину пришлось прятаться за сараем из-за соседа с ружьем

20.07.2023 | 13:46

45-летнего жителя Никольского района наказали за угрозу убийством соседу: тот поверил, что его сейчас застрелят.

8 марта мужчина, работавший охранником в ЧОПе, отдыхал и слушал музыку у своего дома в с. Ильмино. В этот момент к нему подошел сосед, и сельчане, вспомнив старые обиды, стали ругаться.

В процессе хозяин дома так разозлился, что вынес ружье ТОЗ-63 и, угрожая пришедшему убийством, направил ствол в его сторону.

Тот, испугавшись, убежал и спрятался за сараем, где дождался, пока агрессор с ружьем не уйдет в дом.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом мнения потерпевшего суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Вещественное доказательство - ружье и гильзы - суд постановил уничтожить», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кстати, оружием мужчина владел незаконно. Материалы дела по данному факту выделены в отдельное производство.