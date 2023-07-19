Зареченец 2 дня ходил в магазин с потерянной подростком картой

19.07.2023 | 13:42

49-летнего зареченца подозревают в краже денег с карты 15-летнего подростка.

По данным следствия, 10 июля этого года мужчина нашел платежное средство около здания физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Светлой в закрытом городе.

Вместо того чтобы предпринять попытку установить собственника карточки, злоумышленник решил проверить, есть ли на ней средства, и воспользоваться ими.

«С 10 по 11 июля злоумышленник с использованием банковской карты приобретал в торговых точках города продукты питания и спиртное», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас выясняются все обстоятельства кражи и закрепляется доказательственная база.