Зареченец 2 дня ходил в магазин с потерянной подростком картой

49-летнего зареченца подозревают в краже денег с карты 15-летнего подростка.
По данным следствия, 10 июля этого года мужчина нашел платежное средство около здания физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Светлой в закрытом городе.
Вместо того чтобы предпринять попытку установить собственника карточки, злоумышленник решил проверить, есть ли на ней средства, и воспользоваться ими.
«С 10 по 11 июля злоумышленник с использованием банковской карты приобретал в торговых точках города продукты питания и спиртное», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас выясняются все обстоятельства кражи и закрепляется доказательственная база.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀