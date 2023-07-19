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Криминал

В Пензе директор автошколы пошел на преступление за 13 000 рублей

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В Пензе 46-летнего директора автошколы осудили за коммерческий подкуп.

В один из дней не позднее 30 июня 2021 года мужчине позвонил знакомый, попросивший за вознаграждение выдать его подопечному свидетельство о профессии водителя категории В без фактического обучения и сдачи выпускного квалификационного экзамена.

Тот согласился сделать это за 13 000 рублей, которые после изготовления документа и получил при личной встрече с посредником.

Свидетельство позволило его владельцу получить право на сдачу экзаменов в органах ГИБДД.

Когда преступная схема вскрылась, директор автошколы полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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