Около дома безработного колышлейца нашли 605 кустов мака

19.07.2023 | 10:47

55-летний житель Колышлейского района может надолго лишиться свободы из-за мака. Его безработный мужчина посадил около дома.

«В ходе осмотра места жительства обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, которое задержанный вырастил на своем приусадебном участке. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством маковая солома массой 6,5 кг», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет.

«Также в ходе осмотра приусадебного участка изъято 605 кустов растения мака», - добавил Михаил Тюрин.

Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела - за культивирование наркосодержащих растений в крупном размере.