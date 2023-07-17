Двое бековчан пойдут под суд за вылов трех рыб к столу

17.07.2023 | 10:02

В Бековском районе двоих жителей села Вертуновка - 39 и 46 лет - будут судить за незаконный вылов рыбы в период нереста.

По версии следствия, вечером 2 июня этого года мужчины решили порыбачить на озере Глубоком недалеко от поселка Сахзавод.

«Злоумышленники на резиновой лодке с применением сети поймали 3 рыбы - карася, плотву и окуня, причинив ущерб водным биологическим ресурсам в лице территориального управления Росрыболовства на сумму 1,5 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В этот момент водоем патрулировал полицейский, который заметил нарушителей.

«Вину бековчане признали и пояснили, что о запрете на ловлю рыбы в период ее нереста в регионе с 15 апреля по 15 июня они знали, как и о том, что сети являются запрещенными орудиями лова, однако решили наловить рыбки для собственного потребления», - добавила Светлана Артамонова.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, материалы которого уже направлены на рассмотрение мировому судье. Оба они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.