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Криминал

Пензенец хотел избавиться от штрафов и поплатился за это

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30-летний житель Пензенского района устал получать штрафы за проданную машину и заявил в полицию о ее угоне. За это ему придется заплатить.

В сентябре 2022 года мужчина поменял свой ВАЗ-21099 на другой автомобиль по договору. Но спустя время ему начали приходить неприятные уведомления. Новый владелец старой легковушки не соблюдал правила дорожного движения. Из-за этого прежний хозяин получал штрафы.

Апрельским утром терпение сельчанина лопнуло. Он позвонил по номеру 02 и сообщил, что автомобилем завладел неизвестный. Чтобы история звучала правдоподобнее, мужчина назвал время и место, где все произошло - в Ермоловке, на улице Советской. По адресу направили следственно-оперативную группу. Сельчанин написал заявление.

«В ходе проверки были задействованы силы и средства ОМВД, установившие, что сведения не соответствуют действительности», - сообщили в Пензенском районном суде.

В тот же день мужчина отказался от своих слов и признался, что донос был ложным. Он объяснил, что судьба машины ему неизвестна, а штрафы приходят. Такой расклад его не устраивал, поэтому сельчанин пошел на крайние меры.

Теперь коллекция штрафов у жителя Пензенской области пополнится. За ложный донос ему придется заплатить 25 000 рублей.

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