В Пензе два соседа решили заработать на наркотиках

В Пензе тяга к легким деньгам может дорого обойтись двум друзьям-закладчикам. В их доме обнаружили крупную партию мефедрона, которую они готовили к продаже.
31-летний и 24-летний пензенцы проживали в одной квартире в Железнодорожном районе и хотели найти совместную работу закладчиками. Друзья верили, что криминальный путь приведет их к большим деньгам. К тому же один из мужчин сам употреблял наркотики и знал, в какой интернет-магазин обратиться.
Они должны были забрать оптовую партию, расфасовать на более мелкие, а потом сбыть на территории города.
Но воплотить планы в жизнь до конца не удалось. Домой к друзьям пришли полицейские и обнаружили два гриппер-пакета с мефедроном весом около 60 граммов, а также упаковку для оборудования тайников-закладок.
Мужчин задержали. Они сознались в содеянном.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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