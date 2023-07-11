В Пензе два соседа решили заработать на наркотиках

11.07.2023 | 16:07

В Пензе тяга к легким деньгам может дорого обойтись двум друзьям-закладчикам. В их доме обнаружили крупную партию мефедрона, которую они готовили к продаже.

31-летний и 24-летний пензенцы проживали в одной квартире в Железнодорожном районе и хотели найти совместную работу закладчиками. Друзья верили, что криминальный путь приведет их к большим деньгам. К тому же один из мужчин сам употреблял наркотики и знал, в какой интернет-магазин обратиться.

Они должны были забрать оптовую партию, расфасовать на более мелкие, а потом сбыть на территории города.

Но воплотить планы в жизнь до конца не удалось. Домой к друзьям пришли полицейские и обнаружили два гриппер-пакета с мефедроном весом около 60 граммов, а также упаковку для оборудования тайников-закладок.

Мужчин задержали. Они сознались в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.