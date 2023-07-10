Зареченец украл терморюкзак доставщицы еды ради видеоролика

10.07.2023 | 11:13

25-летний зареченец украл терморюкзак у доставщицы еды, чтобы стать популярнее. Молодой человек хотел снять видео, где он сам разносит продукты, и выложить на своем канале в мессенджере. Но подходящего инвентаря у него не было.

Чтобы максимально влиться в образ, пришлось пойти на преступление. Июньским вечером зареченец увидел, как 29-летняя доставщица выполняет заказы, и открыто похитил у нее терморюкзак. Общая сумма ущерба составила около 2 000 рублей.

Девушка обратилась в полицию, молодого человека задержали.

«Похищенное имущество было изъято», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данному факту возбудили уголовное дело. Теперь блогеру, кстати ранее судимому, грозит до 4 лет лишения свободы. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.