Сетевое издание|18+|Понедельник|10 июл 2023|20:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Москвич пригрозил убить судью из Пензы и поплатился

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вынесли приговор 47-летнему жителю Москвы, который угрожал убийством судье.

Мужчина проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в составе организованной группы. Он попросил вернуть материалы прокурору, заявив, что обвинительное заключение составлено с нарушением, однако судья отказала в удовлетворении этого ходатайства.

25 января прошлого года, будучи у себя дома, москвич, желая оказать воздействие на судью, изготовил «Предупреждение», в котором пригрозил убить ее, и отправил свое послание на адреса электронной почты генерального прокурора РФ, председателя СК РФ и министра внутренних дел РФ. В феврале предупреждение поступило и в районный суд.

«Данную угрозу судья восприняла реально, учитывая наличие у гражданина огнестрельного оружия», - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Москвич свою вину не признал. За преступление против правосудия его приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте