Москвич пригрозил убить судью из Пензы и поплатился

10.07.2023 | 19:27

В Пензе вынесли приговор 47-летнему жителю Москвы, который угрожал убийством судье.

Мужчина проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в составе организованной группы. Он попросил вернуть материалы прокурору, заявив, что обвинительное заключение составлено с нарушением, однако судья отказала в удовлетворении этого ходатайства.

25 января прошлого года, будучи у себя дома, москвич, желая оказать воздействие на судью, изготовил «Предупреждение», в котором пригрозил убить ее, и отправил свое послание на адреса электронной почты генерального прокурора РФ, председателя СК РФ и министра внутренних дел РФ. В феврале предупреждение поступило и в районный суд.

«Данную угрозу судья восприняла реально, учитывая наличие у гражданина огнестрельного оружия», - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Москвич свою вину не признал. За преступление против правосудия его приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 150 000 рублей.