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Криминал

Жившего на дачах пензенцев вора отправили в колонию строгого режима

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В Пензе вынесли приговор 32-летнему жителю Никольского района. Мужчину обвинили в дачных кражах и уклонении от административного надзора.

Никольчанин освободился из пенитенциарного учреждения в феврале 2022 года. Вместо того чтобы вернуться домой и встать на учет, мужчина отправился в Пензу.

Работать он не желал, а доход решил получать от продажи того, что похищал на дачах.

«В феврале 2023 года мужчина шесть раз проникал на дачные участки пожилых людей, расположенные в садовых товариществах «Искра» и «Дружба» на территории Железнодорожного района Пензы. Разбив окна в дачных домиках либо сараях, он похищал имущество дачников. В числе похищенного - раскладушки с металлическим каркасом, насосы, мультиварки, алюминиевые вешалки, канистры, гардины, антенны и телевизоры, электрические чайники, кувалды, провода от электроудлинителей, циркулярные пилы и многое другое. Общий ущерб потерпевшим составил более 20 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Во время расследования никольчанин пояснил, что его привлекали вещи из металла. Он складывал похищенное на берегу Суры, обжигал медные провода, очищал от пластика, а потом сдавал в пункт приема.

Дачные домики, из которых мужчина выносил добычу, тоже не простаивали. Вор жил в них зимой.

Суд назначил никольчанину наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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