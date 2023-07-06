Пара из Заречного за дозу сделала в Пензе закладку с героином

06.07.2023 | 18:27

Ранее судимые жители Заречного, 37-летняя женщина и 51-летний мужчина, обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в Пензе. Они сделали закладку у дома на улице Бакунина.

Дилер (неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) предложил паре за деньги и дозу распространять наркотики.

Зареченцы согласились и вечером 15 марта забрали из тайника на 2-й Офицерской улице как минимум 54 свертка с героином. Их общая масса составляла не менее 87,96 г.

Часть наркотика пара употребила в тот же вечер, а на следующий день они по указанию дилера сделали закладку на улице Бакунина. После этого их задержали полицейские.

При себе у наркоманов было 30 свертков с героином, дома у женщины - еще 22.

«Вину злоумышленники признали. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.