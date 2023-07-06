Сетевое издание|18+|Четверг|6 июл 2023|18:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Пара из Заречного за дозу сделала в Пензе закладку с героином

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ранее судимые жители Заречного, 37-летняя женщина и 51-летний мужчина, обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в Пензе. Они сделали закладку у дома на улице Бакунина.

Дилер (неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) предложил паре за деньги и дозу распространять наркотики.

Зареченцы согласились и вечером 15 марта забрали из тайника на 2-й Офицерской улице как минимум 54 свертка с героином. Их общая масса составляла не менее 87,96 г.

Часть наркотика пара употребила в тот же вечер, а на следующий день они по указанию дилера сделали закладку на улице Бакунина. После этого их задержали полицейские.

При себе у наркоманов было 30 свертков с героином, дома у женщины - еще 22.

«Вину злоумышленники признали. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте