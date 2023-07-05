Житель Пензенской области напоил водителя и попал в ДТП

05.07.2023 | 15:17

50-летнего никольчанина приговорили к принудительным работам за ДТП, в котором пострадал предложивший ему выпить пассажир.

Днем 5 сентября 2022 года житель Никольска ехал за рулем ВАЗ-21099. Кроме него в салоне находились трое пассажиров, один из которых, 53-летний, страдал от похмелья после воскресного застолья. В какой-то момент мужчина решил больше не терпеть дурноту и предложил водителю выпить вместе с ним. Тот согласился, что стало роковой ошибкой.

Опьянев, на 79-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка - граница области мужчина разогнался до скорости около 100 км/час и выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Он не учел, что впереди ожидает опасный поворот, и не смог вписаться. В итоге машина вылетела в кювет левой обочины и опрокинулась.

Из всех сидевших в салоне людей пострадал лишь пассажир, угостивший никольчанина спиртным. Он получил серьезные травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя виновным в случившемся и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Затем наказание было заменено на принудительные работы в исправительном учреждении на тот же срок с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

Кроме того, мужчина не сможет управлять транспортными средствами 2,5 года, сообщили в Никольском районном суде.