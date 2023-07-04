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Криминал

Зареченец напал на женщину с целью узнать, с кем она переписывается

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На 34-летнего зареченца завели уголовное дело после его попытки выяснить подробности личной жизни бывшей возлюбленной.

Мужчина подкараулил ее в 132-м квартале и отобрал телефон, чтобы просмотреть переписки. Для этого ревнивцу пришлось ударить экс-подругу по ноге. Затем он вместе с телефоном скрылся.

Женщина не растерялась. «Пострадавшая с другого телефона позвонила в службу поддержки, чтобы заблокировать телефон, и вызвала полицию», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника следственного отдела МО МВД по ЗАТО Заречному Александра Михайлова.

Подозреваемого нашли быстро, чужой телефон у него забрали.

Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности, а теперь в отношении него возбуждено дело. За самоуправство с применением насилия зареченцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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