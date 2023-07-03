Чужая черешня может стоить жителю Городищенского района свободы

03.07.2023 | 20:15

39-летний житель Городищенского района может лишиться свободы из-за черешни. Мужчина похитил 8 ящиков с сочными плодами из прицепа тягача на трассе Тамбов - Пенза.

Но сладкую жизнь за чужой счет устроить не удалось. Пропажу товара на сумму более 11 000 рублей обнаружил 39-летний начальник службы безопасности продуктовых магазинов, он и обратился в полицию.

Подозрение пало на мужчину, работающего водителем.

«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что украденные ягоды он продал неизвестному», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На жителя Городищенского района завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.