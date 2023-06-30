Пензенец согласился за плату сжечь деревянные дома на Южной Поляне

30.06.2023 | 09:54

В Пензе 35-летнего местного жителя будут судить за поджог многоквартирного дома.

По версии следствия, вечером 24 июля прошлого года на улице Калинина пьяный горожанин познакомился с мужчиной, который предложил ему за вознаграждение поджечь два деревянных строения на Южной Поляне.

По плану сначала пензенец должен был спалить дом № 24а на Богданова, за это ему полагалось 15 000 рублей. После этого он получил бы заказ на новый объект - на улице Калинина.

Не теряя времени, ближе к ночи злоумышленник отправился на дело: газовой зажигалкой он поджег тряпку и бросил ее на деревянный угол строения. Когда пламя разгорелось, он отправился за деньгами к заказчику.

«В результате преступных действий произошло возгорание многоквартирного дома стоимостью более 3 млн рублей, в котором проживали 7 человек. Однако преступный умысел на уничтожение жилого дома не был доведен до конца, поскольку возникший пожар был локализован и ликвидирован прибывшими по вызову сотрудниками МЧС», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вскоре поджигателя нашли и задержали на улице Калинина. Выполнить второй заказ он не успел.

«Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд», - добавила Светлана Артамонова.