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Криминал

Молодой угонщик решил вернуть ВАЗ хозяину, но забуксовал

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25-летний житель Земетчинского района предстал перед судом за угон машины, который он совершил 6 апреля.

Поздним вечером нетрезвый парень шел по райцентру. Ему предстоял нелегкий путь в родное село. Внезапно на глаза прохожему попался ВАЗ-2114. Пешеход подошел к машине и потянул ручку дверцы – та отворилась. А в замке зажигания соблазнительно торчал ключ.

Решив, что перемещаться на колесах гораздо легче и быстрее, чем на ногах, сельчанин воспользовался беспечностью автовладельца: сел за руль, завел мотор и двинулся в путь.

На следующий день он решил вернуть машину хозяину, но планам не суждено было сбыться. По дороге в Земетчино автомобиль забуксовал, и угонщик бросил его на дороге.

Суд учел, что сельчанин уже имеет судимость, и приговорил рецидивиста к 10 месяцам колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

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