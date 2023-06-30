Молодой угонщик решил вернуть ВАЗ хозяину, но забуксовал

25-летний житель Земетчинского района предстал перед судом за угон машины, который он совершил 6 апреля.
Поздним вечером нетрезвый парень шел по райцентру. Ему предстоял нелегкий путь в родное село. Внезапно на глаза прохожему попался ВАЗ-2114. Пешеход подошел к машине и потянул ручку дверцы – та отворилась. А в замке зажигания соблазнительно торчал ключ.
Решив, что перемещаться на колесах гораздо легче и быстрее, чем на ногах, сельчанин воспользовался беспечностью автовладельца: сел за руль, завел мотор и двинулся в путь.
На следующий день он решил вернуть машину хозяину, но планам не суждено было сбыться. По дороге в Земетчино автомобиль забуксовал, и угонщик бросил его на дороге.
Суд учел, что сельчанин уже имеет судимость, и приговорил рецидивиста к 10 месяцам колонии строгого режима.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.
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