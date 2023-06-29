В Вадинском районе пьяная женщина забила мужа поленом

29.06.2023 | 12:42

В Вадинском районе осудили 55-летнюю местную жительницу, которая убила собственного мужа.

В пылу ссоры оскорбленная пьяная женщина схватила дубовое полено и десять раз ударила им по голове супруга. Вскоре тот скончался от травм.

Во время разбирательства по делу злоумышленница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

«К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления», - уточнили в пресс-службе Вадинского районного суда.

В итоге женщину приговорили к шести годам и четырем месяцам колонии общего режима.