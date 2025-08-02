Кузнечанин грозился убить бывшую жену из-за переписки

02.08.2025 | 10:34

41-летний житель Кузнецка не справился с чувствами к бывшей жене и попал под статью. Он угрожал ей убийством, подумав, что та общается с другим мужчиной.

После развода пара продолжала жить вместе. В один из дней горожанин заметил, как экс-супруга часто переписывается с кем-то по телефону, и сделал вывод о появлении соперника.

Вспыхнула ссора, во время которой ревнивец приставил женщине к лицу кухонный нож и заявил, что расправится с ней.

«Испугавшись, потерпевшая смогла выбежать в подъезд и позвонить своей приятельнице», - сообщили в областном УМВД РФ.

Подруга горожанки вызвала полицию.

На кузнечанина завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.