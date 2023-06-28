Камешкирец из-за 50 рублей разбил голову другу

28.06.2023 | 13:01

32-летнего жителя Русского Камешкира будут судить за избиение 25-летнего приятеля, приехавшего к нему в гости из села Лопатино.

По версии следствия, днем 17 апреля этого года пьяные друзья поссорились во время застолья.

«Камешкирец заподозрил гостя в присвоении 50 рублей сдачи за пиво и умышленно нанес ему не менее двух ударов в область головы, причинив перелом костей носа и ушиб головного мозга с травматическим кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку, что, по заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким вредом здоровью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пострадавший смог уехать домой лишь на следующий день. Боль не проходила, и он обратился за помощью к медикам.

В отношении камешкирца, который ранее уже привлекался к ответственности, возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Материалы направлены в суд.