Камешкирец из-за 50 рублей разбил голову другу

32-летнего жителя Русского Камешкира будут судить за избиение 25-летнего приятеля, приехавшего к нему в гости из села Лопатино.
По версии следствия, днем 17 апреля этого года пьяные друзья поссорились во время застолья.
«Камешкирец заподозрил гостя в присвоении 50 рублей сдачи за пиво и умышленно нанес ему не менее двух ударов в область головы, причинив перелом костей носа и ушиб головного мозга с травматическим кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку, что, по заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким вредом здоровью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Пострадавший смог уехать домой лишь на следующий день. Боль не проходила, и он обратился за помощью к медикам.
В отношении камешкирца, который ранее уже привлекался к ответственности, возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Материалы направлены в суд.
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