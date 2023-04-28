Снабженец зареченской фирмы осужден за коммерческий подкуп

28.04.2023 | 22:00

Суд вынес приговор жителю Заречного, признав его виновным в коммерческом подкупе в значительном размере.

Уголовные дела расследовали сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ.

Установлено, что начальник отдела маркетинга и сбыта одного из зареченских ООО не позднее 1 февраля 2018 года договорился с коммерческим директором другой организации сделать его на долгий срок единственным поставщиком металлопродукции.

Криминальный план был воплощен в жизнь, за что снабженец получил 49 тысяч рублей.

«Во время следствия выявился еще один факт: не позднее августа 2017 года зареченец получил за аналогичную услугу еще 37 тысяч рублей от другого поставщика», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд приговорил виновного к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ.