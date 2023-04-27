Житель Засечного заплатил 100 000 рублей за несостоявшийся интим

27.04.2023 | 22:00

40-летний житель Засечного потерял более 100 000 рублей в надежде получить интимные услуги.

Мужчина нашел объявление в интернете и позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка, пара договорилась о встрече. И тут собеседница попросила перевести предоплату.

Житель Засечного отправил нужную сумму. Но девушка перезвонила и сказала, что оплата не прошла. Тогда мужчина еще несколько раз через мобильный банк перевел деньги на неизвестный счет.

Всего он потратил около 100 000 рублей, однако встреча так и не состоялась: собеседница перестала выходить на связь. Тогда недовольный клиент обратился в полицию.

«О подобных способах обмана потерпевший был осведомлен. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.