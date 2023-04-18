Житель Пензенского района, помогая брату, сломал полицейскому ребро

18.04.2023 | 07:46

35-летний житель Пензенского района предстанет перед судом за насилие в отношение сотрудника полиции.

По данным следствия, 12 февраля этого года около 22:00 в селе Васильевка Пензенского района сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2114. За рулем находился нетрезвый водитель, а рядом сидел его брат, который тоже был пьян.

Сотрудник полиции решил проводить автовладельца в патрульную машину, чтобы составить протокол, но тот начал сопротивляться, а его брат напал на инспектора - толкнул и несколько раз ударил его.

Другой инспектор ДПС, прибывший для оказания содействия наряду, предложил пьяному пассажиру «четырнадцатой» пройти в патрульный автомобиль. Однако тот пнул полицейского в ногу, а затем повалил его на землю. В итоге страж порядка получил перелом ребра, который экспертиза квалифицировала как легкий вред здоровью.

Мужчина признал вину. Во время следствия он содержался под домашним арестом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.